NACON et KT Racing rendent disponibles aujourd'hui la version optimisée pour le duo Xbox Series S et X. Grâce à la Smart Delivery, les joueurs déjà en possession de WRC 9 pour Xbox One peuvent désormais accéder directement aux versions Xbox Series X | S du jeu, et ainsi bénéficier d'une toute nouvelle expérience en 4K 60FPS. Notre critique du jeu est disponible ici: https://www.game-focus.com/2020100163946/