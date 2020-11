À chaque lancement de console, il y a des rapports d'unités ayant eu certains problèmes. La Xbox Series X n'y fait pas exception avec des commentaires recueillis sur le Web témoignant de situations dans certains cas catastrophiques et dans d'autres beaucoup moins graves. Ainsi, nous avons vu apparaître sur Reddit des images de Xbox Series X ayant partiellement fondu de l'intérieur . On présume un problème de surchauffe en raison peut-être d'une pâte thermique mal disposée. L'autopsie devrait en dire plus long. Heureusement c'est couvert par la garantie.

Parmi les autres problèmes, non fatals ceux-là, font était de de consoles qui ne démarre pas toujours, du lecteur de disque qui ne s'ouvre pas et de vis mal insérées comme en fait foi l'image ci-dessous en provenance du site superco-opbros.com . J'imagine qu'on s'est dépêché sur la chaîne de montage pour arriver à temps avec la production mais c'est un peu gênant quand même. Gardons la tête froide puisque chaque lancement comporte son lot d'histoires de la sorte et la PS5 n'y échappera malheureusement pas.

Outre que cela, il semble que ce soit un lancement réussi pour Microsoft et son duo Xbox Series S et X.