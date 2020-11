Quand j'ai commencé à utiliser la Xbox Series S, je me demandais comment la placer dans l'organigramme de consoles Microsoft. C'est-à-dire qu'on s'entend tous pour affirmer que la Series X est la vraie nouvelle consoles next-gen. Mais par rapport à la Xbox One X, comment l'autre console, la Series S se place-t-elle? Et si on a déjà une Xbox One X et qu'on a un budget limité, on garde la One X ou on migre à la Series S pour 380$?

Si j'ai la Xbox One X, est-ce logique de passer à la Xbox Series S?

Le gain avec la Series S est d'abord au niveau des temps de chargement. J'ai constaté un énorme pas en avant à ce chapitre. Si ça ne vous dérange pas d'attendre un peu dans les menus et d'avoir un peu plus de temps de chargement au début en pendant les parties, alors la Xbox One X fera encore le travail et vous pouvez attendre un peu.

La Xbox One X permet déjà de jouer à des jeux en 4K à 60 images par seconde en HDR. Alors si votre télé 4K ne dispose pas de ports HDMI 2.1, notez que même une Xbox Series X ne roulera qu'à 60 ips et non à 120 hz (ips). Dans ce cas, vous pouvez attendre un peu.

La Xbox Series S n'est pas tout à fait 4K, elle supporte la résolution 1440p soit un ratio de 2560 × 1440 pixels, ce qui est beaucoup mieux que la HD (1920 par 1080). Donc, la marche est beaucoup moins haute pour effectuer la conversion ascendante ou l'upscale vers le 4K qui est de 3840 par 2160 pixels. Sincèrement, ça marche vraiment bien, pour avoir comparé Gears 5 et Forza Horizon 4 j'étais sur à 100% de jouer en 4K alors qu'il s'agissait d'une mise à l'échelle. Clairement, la console Xbox Series S est plus fluide que la Xbox One X et l'expérience me semblent un peu mieux en raison de la prise en charge du variable Rate Shading (VRS) et du variable refresh rate (VRR) comme pour la Xbox Series X.

Comme la Xbox Series X, la Series S est compatible avec le principe de livraison intelligente qui offre la version du jeu la plus optimisée en fonction de la plateforme que vous avez.

En conclusion

La console Xbox Series S permet de jouer exactement aux mêmes versions de jeux next-gen que la Xbox Series X avec le meilleur de ce que la technologie offre comme le ray tracing et une fréquence allant jusqu'à 120 images par seconde et ce, pour le très petit prix de 380 $. La grosse différence entre la Series S et Series X est la capacité du disque SSD de 512 Go pour la S et 1 To pour la X. La S possède quand même le même processeur que la X, soit un AMD Zen 2 de 8 cœurs @ 3,8 GHz mais est un peu moins puissante au niveau de la carte graphique et 10 Go de mémoire vive alors que la X s'appuie sur 16 Go. Pour le reste, il faudra s'habituer à l'absence d'un lecteur de disque et peut-être considérer l'ajout d'un disque dur externe USB.

Au final, je retiens que la Xbox Series S en raison de son petit prix, est une façon peu coûteuse de jouer aux jeux next-gen avec un résultat proche de celui de la Xbox Series X.