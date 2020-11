Le prochain jeu vidéo de Arkane Studios (le studio derrière la série Dishonored) a peut-être raté le lancement de la PS5, mais on ne devrait pas attendre plus longtemps que le 21 mai 2021 avant de pouvoir s'essayer à Deathloop! C'est le PlayStation Store de Nouvelle-Zélande qui vend la mèche de cette nouvelle date de sortie (qui est probablement que hypothétique, mais qui fait sens). Pour rappel, Deathloop devrait ressembler à un Dishonored mélangé à un rogue-like. Le joueur devra rejouer sans cesse les mêmes passages de jeu pour améliorer son personnage et réussir à casser la boucle temporelle dans laquelle le protagoniste est enfermé. Un aspect multijoueur sera incorporé, puisque ce sont d'autres joueurs du monde entier qu'il faudra affronter pour faire avancer l'histoire et voir le générique de fin. Un concept fort intéressant qui sera disponible uniquement sur PS5 et PC. Puisque Microsoft vient d'acheter le studio, on s'imagine que Deathloop arrivera également sur Series X et S un peu plus tard. À suivre!