Après un excellent premier jeu vidéo sur PlayStation VR et une suite spirituelle pour promouvoir les capacités de la nouvelle manette de la PlayStation 5 (et offert gratuitement), Sony affirme que la Team Asobi n'en a pas terminé avec Astro et qu'on devrait avoir des nouvelles assez rapidement du petit robot charismatique! Alors, la question qu'on se pose: est-ce que Astro sera de retour pour promouvoir un hypothétique PSVR2 ou tout simplement une aventure avec plus d'envergure sur PlayStation 5?