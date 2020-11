DÉVELOPPEUR : Ubisoft Montréal

ÉDITEUR : Ubisoft

GENRE: Action-Aventure

SORTIE: 10 novembre 2020

PLATEFORMES: PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia, Microsoft Windows

En offrant trois gros titres pour cette fin d'année 2020 (Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla, et Immortals Fenyx Rising), on sent que Ubisoft ne veut pas rater le lancement des nouvelles consoles de jeux vidéo (PlayStation 5 et Xbox Series) et profiter de l'engouement pour faire mousser les ventes. Avec bientôt 13 ans d'existence au compteur, la série Assassin's Creed reste toujours d'actualité pour le coeur des joueurs et une valeur sûre. Sans surprise, Assassin's Creed Valhalla reprend la recette des deux précédents épisodes en y ajoutant de nouvelles épices. Au revoir l'Égypte et la Grèce antique. Bonjour la Scandinavie et l'Angleterre d'Alfred le Grand! La mythologie nordique vient rythmer les aventures de Eivor, le nouveau (ou la nouvelle selon votre choix) protagoniste de ce nouvel épisode. Une aventure qui se veut plus bestiale et plus rentre dedans avec une horde de vikings qui souhaite faire sa place en Angleterre.

L'histoire débute en Scandinavie lorsque Eivor enfant voit sa famille se faire massacrer par une tribu de vikings adverse. Bon, petite parenthèse; pardonnez-moi de ne pas nommer aucun personnage en dehors de Eivor, mon cerveau n'est pas formaté pour retenir tous ces g-v-k-c qui troublent l'alphabet des pays nordiques, mais sachez qu'une tribu amie de celle de la famille de Eivor recueille l'enfant et l'élève en son sein! Eivor devient, dès son plus jeune âge adulte, un redoutable guerrier. Après avoir vengé la mort de ses parents dans les trois premières heures de jeu, Eivor et son frère adoptif refusent de prêter allégeance au nouveau chef du royaume des vikings (la coalition avenir vikings) et décident tous deux de partir faire leur vie en Angleterre. L'histoire aurait bien pu s'arrêter après cette introduction, mais heureusement non!

Une fois arrivés en Angleterre, Eivor et ses amis devront construire leur village et faire leur place dans ce monde peuplé de méchants chrétiens. Pour construire un village, il faut des ressources et quoi de plus simple que de voler les gens que de travailler pour arriver à ses fins? Pour prendre de l'expansion, il faudra effectuer des razzias dans les camps ennemis sans défense en tuant tout le monde ou de manière plus subtile en volant comme un voleur (ou un assassin). Dans les camps ennemis avec défenses, il faudra trouver des alliés puissants pour pouvoir avancer dans la quête de grandeur de Eivor et son frère. Voir le village évoluer au fil du temps est très agréable, le jeu est très beau (même sur PlayStation 4), la jouabilité hack'n slash/rentre dedans est très prenante. On se prend au jeu, on fait évoluer son personnage et on découvre le nouveau terrain de jeu qu'est l'univers de Assassin's Creed Valhalla. Les choses qui m'ont le plus agacé se trouvent plus du côté technique.

Fini les quêtes secondaires traditionnelles qui s'accumulent à ne plus finir dans le livret (ou le dossier) des quêtes. L'univers est plus fluide que par le passé et les quêtes secondaires apparaissent sous la forme de points lumineux via la carte du monde et la barre de navigation en haut de l'écran. Les points dorés et les points blancs sont des trésors à découvrir (il va falloir faire des pieds et des mains pour les dénicher) qui vous permettront de vous enrichir ou d'améliorer votre personnage. Les points bleus sont, quant à eux, des moments de vie ou des rencontres avec des PNJ (personnages non-joueur) bien particuliers. L'un des premiers points bleus que j'ai eu la chance de croiser était un soldat bien bavard de ses exploits passés malgré la hache qui était encastrée dans son front… En quittant les marais où se trouvait se soldat (à qui j'ai eu l'amabilité d'arracher la hache du front) et en me dirigeant vers les champs de blé, un agriculteur semblait bien embarrassé par toutes les souris qui polluaient ses récoltes. En cherchant un peu, je me suis rendu compte que la solution simple était de libérer la dizaine de chats de la vieille folle qui restait à côté de chez lui. Deux bonnes actions en une journée! Odin sera sûrement fier de Eivor à l'entrée du Valhalla.

Les quêtes d'assassinats sont également de retour, bien qu'elles commencent à se montrer seulement après un dizaine d'heures de jeu. Bref, Assassin's Creed Valhalla est la suite logique de Assassin's Creed Origins et Assassin's Creed Odyssey. Le joueur a droit aux mêmes mécaniques de jeu, mais tout a été raffiné et épuré. La gestion de l'inventaire est beaucoup plus simple. Plutôt que de jouer avec un nombre incalculable d'objets à équiper, les développeurs ont opté pour des équipements à améliorer. Résultat? Quand vous trouvez une nouvelle pièce d'armure ou d'armement, vous êtes bien content et le visuel est souvent différent!

Assassin's Creed Valhalla n'est pas l'épisode parfait de la série et les contraintes imposées par les mesures de protection contre la Covid-19 n'ont pas dû jouer en la faveur des équipes de Ubisoft pour boucler le développement du jeu pour la sotie des consoles Xbox et PlayStation. On se retrouve donc avec un jeu fini un peu à l'arrache qui mérite plus d'amour de la part de ses développeurs pour corriger tous les problèmes venant gâcher l'immersion du joueur (plusieurs problèmes visuels et sonores). C'est dommage, surtout que les deux précédents titres de la série (Origins et Odyssey) avaient eu droit à des versions très propres dès leur sortie. Laissons du temps supplémentaire aux développeurs et Assassin's Creed Valhalla devrait, comme ces prédécesseurs, se hisser facilement comme l'un des meilleurs jeux de la série.

+Le visuel

+Plusieurs moyens de faire les missions

+Le choix de plusieurs personnages

+Les missions

+Bonne durée de vie

+L'histoire est intéressant

-La conduite des véhicules

-Quelques bogues