Dans un article publié par twistedvoxel.com, on peut apprendre un fait troublant sur la console PlayStation 5. En effet, pour une raison obscure, il semble que la console installerait aussi la version PS4 d'un jeu qui est disponible sur PS4 et PS5. Mais comme si ce n'était pas assez ce serait la version PS4 du jeu et non la version PS5 qui serait lancée. Donc, en plus d'occuper de l'espace de stockage inutilement sur la console, vous ne jouez pas avec la version optimisée pour PS5. Ce phénomène a été observé par twistedvoxel.com sur les jeux Assassin’s Creed Valhalla et Spider Man Miles Morales deux jeux disponibles sur PS4 et PS5.

Contrairement à la Xbox Series S/X qui affiche clairement le logo X/S sur l'image du jeu pour désigner la version installée rien ne vous l'indique sur PS5. Pour savoir qu'elle version a été installée, il vous faut aller fouiller dans les données de stockage, vous verrez alors ce qui est installé.

Gageons que Sony adressera ce problème gênant dans les prochains jours.

