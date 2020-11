Date de sortie du jeu original : 16 novembre 2010,

Date de sortie de la version Remastered: 13 novembre 2020

Mode de jeu : Un jusqu'à huit joueurs

Série : Need for Speed

Éditeur: Electronic Arts

Développeur: Criterion - DICE

Plateformes : 2020: Switch, Xbox One et PS4 - 2010: PlayStation 3, Android, Microsoft Windows, Xbox 360, Wii, Java, iOS, Windows Phone, LG webOS

Modes : Solo, Multijoueur

C'est en 2010 qu'est sorti pour la la première fois le jeu Need For Speed: Hot Pursuit sur les consoles Wii, PS3 et Xbox 360. À l'époque salué par la critique le jeu issu de Criterion Games, développeur de l'explosif Burnout, avait grandement surpris. 10 ans plus tard et un autre cycle de consoles nous amène une version remastérisée de Need For Speed: Hot pursuit pour la Switch, PS4 et Xbox One.

Cette influence de Burnout est très perceptible dès les premières minutes d’exécution du jeu alors que la présentation générale reflète un vent de dynamisme qui annonce les couleurs vers un jeu endiablé. Ainsi, les menus épurés et élégants coiffés d’une musique de fond entrainante nous accompagnent dans ce nouveau chapitre, qui comme les amateurs l’avaient souhaité, implique cette fois les poursuites de polices qui sont à la base de ce Need for Speed Hot Pursuit. L’action se transporte cette fois vers Seacrest County, une région infestée de pilotes en herbes qui viennent de partout en touriste de la route pour pousser leur bolide jusqu’à la limite en défiant les autorités. Mais, le SCPD, les forces de l’ordre de l’endroit conscient de la réputation de leur région, est prêt à faire face à ces déviants de la route grâce à de puissants bolides, un important nombre de voitures et des gadgets qui viseront à neutraliser les pilotes.

Le principe de NFS Hot Pursuit repose donc sur la possibilité d’incarner soit la police pour neutraliser les excès d’enthousiasme des pilotes ou encore d’incarner ces pilotes qui tente de se sauver de la police. Chaque mode, police ou pilote, est divisé en 22 étapes que vous allez franchir en cumulant de points. Les courses comportent une multitude de petits objectifs qui sont l’occasion d’accumuler plus de points. Ces objectifs sont tous très différents selon le camp que vous allez choisir. Ainsi, comme policier, vous débutez comme recrue qui cherchera à faire ses preuves. Avec les succès viennent de nouvelles voitures et de nouvelles possibilités. Il vous sera possible par exemple de mettre des tapis à clous et d’appeler les hélicoptères. Également, vous allez débloquer des voitures de police exotiques capables de rivaliser avec les pilotes récalcitrants. Certaines missions visent à neutraliser des voitures tandis que d’autres visent à vous rendre le plus rapidement sur les lieux d’un barrage.

En mode pilote, vous devez monter dans la liste des pilotes recherchés par la police. Vous allez commencer à Seacrest County comme vulgaire inconnue et c’est en gagnant des courses que vous allez vous faire remarquer des policiers. Des voitures vous seront données au fil de votre progression qui s’étire sur 22 niveaux. Également comme pilote, vous êtes invités à effectuer différents objectifs comme d’effectuer un temps rapide sur un segment. L’influence Burnout est clairement perceptible dans Hot Pursuit alors que les voitures utilisent le même principe de jauge à nitro qui se remplies en effectuant des manœuvres dangereuses. Rouler à contresens, frôler les voitures, suivre une voiture dans l’aspiration et déraper sont autant de façon de profiter d’une charge de nitro nécessaire par avoir du succès dans le jeu.

Si le jeu offre la possibilité de réaliser les 44 étapes dans un championnat hors ligne en solo à la base de Need for Speed Hot Pursuit se trouve une interaction complète et dynamique en ligne avec l’AUTOLOG. Il s’agit d’une suite de fonctions en ligne qui permettent de se connecter en tout temps à nos amis. Un peu semblable à Facebook, vous pouvez informer les gens de votre liste de la progression de votre championnat sur votre mur AUTOLOG. Également, il s’agit d’un endroit pour envoyer et accepter des défis, de partager des photos de vos voitures, de vos courses en plus de participer à des courses en ligne. Véritable révolution jamais un jeu de course n’a présenté autant d’interaction en ligne. Lorsque vous jouez à NFS Hot Pursuit, vous êtes constamment comparé à vos amis pour voir si vous avez fait mieux. Des commentaires défilent à l’écran vous avisant que vous avez été dépassé par un ami. Ce principe hautement compétitif rappel beaucoup ce que nous avons pu voir sur des jeux de tir avec des systèmes de points et de classements. D’ailleurs, les gens de DICE (Digital illusion CE) qui sont impliqués dans les modes multijoueurs de Medal of Honor et naturellement dans la populaire série Battlefield ont participé à la conception de la section AUTOLOG.

Au niveau de la conduite comme telle, Need for Speed Hot Pursuit est très loin de la simulation automobile proposant surtout des courses qui sont basées sur la vitesse pure, votre capacité à éviter les obstacles à contre sens et à repérer les raccourcis à temps. Pour ce qui est de la conduite et de la physique des voitures, je ne peux pas vous dire que j’ai senti des différences énormes en changeant de voitures alors que des Lamborghini peuvent rouler dans un raccourci en terre battue à plus de 250 km/h. Il faut donc se rabattre uniquement sur l’aspect esthétique et le plaisir de posséder ces voitures exotiques.

Graphiquement, cette version 2020 du jeu est très réussie et ne laisse aucunement paraitre ses 10 ans d'âge. Le traitement est encore plus rapide qu'a l'époque et est tout aussi agréable à jouer encore aujourd'hui. Je crois que la console Switch est la plateforme idéale pour ce NFS parce qu'il est composé d'épreuves relativement courte à jouer. Mais en y jouant, je me demandais si c'était réellement un Remastered que je voulais. Pourquoi pas avoir développé un NFS: Hot Pursuit 3 jouable également sur Series X/S et PS5? Est-ce que EA tente de sonder la réaction des amateurs avec cette version? Nous verrons bien...

Beau rehaussement graphique

Longue durée de vie

La version Switch

Cross-play avec les autres palteformes