C’est demain le 17 novembre que la version Ultime du jeu Mortal Kombat sera offerte. Afin de célébrer l’occasion, Warner Bros. Games et NetherRealm Studios vous présentent une vidéo dans laquelle vous pourrez assister à un combat entre Rambo et Terminator T-800. Vous pourrez donc regarder les deux premiers rounds de ce combat sanglant. Rappelons que Rambo fait partie de l’ensemble ‘’Kombat Pack 2’’ qui propose aux joueurs les personnages de Rain et Mileena en plus du légendaire Rambo.

Mortal Kombat 11 Ultimate est la version tout équipée du jeu de combat, elle inclut le jeu MK11, l’ensemble ‘’Kombat Pack 1’’ et l’ensemble ‘’Kombat Pack 2’’ en plus de Mortal Kombat 11 : Aftermath Expansion.

Bref, c’est une version protéiné de Mortal Kombat que vous pourrez ajouter à votre collection le 17 novembre sur PC, Stadia, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series S/X.

Maintenant, place au combat Fight:

Round 1:

Round 2:

Et le gagnant est:

Eh bien, c'est à vous de jouer!