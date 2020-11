Date de sortie initiale : 6 novembre 2020

Éditeur : Codemasters

Développeur : Codemasters

Plateformes : PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Google Stadia (2021)

Modes : Solo, Multijoueur

J'ai toujours aimé les jeux de course à la sauce arcade explosifs, nerveux et nettement plus axés vers le plaisir pur. C'est ce que m'a toujours offert la franchise DiRT, très différente de DiRT Rally qu'il ne faut pas confondre. La première est arcade et la deuxième plus simulation implique du rally point-à-point. On nous propose dans DiRT 5 d'incarner un pilote qui va se frotter aux autres pros du hors piste pour devenir, le grand champion de toutes les catégories d'épreuves telles que le Rally-Cross et le Gymkhana. Une histoire banale prétexte à se battre dans la boue, le gravier et la neige. La progression est assumée sur 3 plans : L'XP , l'argent et la réputation pour permettre de débloquer voitures, épreuves et items de personnalisations de voitures.

Voici mon avis en vidéo sur DiRT 5 joué sur Xbox Series S/X:





Beau visuellement

De superbes endroits en Arizona, au Brésil, en Chine, en Italie, à New York et en Norvège sur des pistes variées

Météo dynamique et cycle jour/nuit

Prise en main immédiate

Un éditeur de piste avec piste de la communauté

Se joue en écran partagé

Le bruitage

Versions Xbox Series S/X et PS5 spectaculaires à 120 ips