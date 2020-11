Voilà une bizarre de nouvelle en provenance d'Ubisoft. On aura droit au crossover entre le prochain jeu vidéo d'Ubisoft Québec (Immortals Fenyx Rising) et de la défunte série télévisée Adventure Time. On ne sait pas encore quelle forme prendra ce mélange d'univers, mais on se doute qu'il s'agira probablement de contenu supplémentaire offert dans la season pass du jeu. Pour ma part, je suis bien curieux de retrouver Finn et Jake dans en format vidéoludique. La bande-annonce en lien avec cette nouvelle: