Disponible sur la quasi-totalité de toutes les consoles existantes, Mortal Kombat 11 Ultimate devrait en toute logique être la version définitive de Mortal Kombat 11... Cette édition comprend, en plus du jeu de base, le Kombat Pack 1 et 2, et la nouvelle l'extension scénarisée Aftermath qui inclut trois nouveaux personnages. La bande-annonce de lancement me rend heureux.