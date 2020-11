Date de sortie : 5 décembre 2019 au Japon 14 et octobre Canada/ US

Développeur : Tamsoft

Série : OneeChanbara

Éditeur : D3 Publisher

Genre : action/combat/ hack'n Slash

Plateforme : PlayStation 4, PC Steam

Il y a 15 ans déjà sortait le premier jeu de la franchise OneeChanbara sur PS2. N'exigeant que notre désir d'éclater les zombies, il s'agissait d'un jeu bourré d'action mettant en vedette deux très jolies héroïnes, Aya et Saki très peu vêtues et lourdement armées pour faire la fête aux zombies. Cet automne nous avons eu droit au retour de la franchise avec OneeChanbara Origin, un remake sur PS4 des deux premiers jeux de la franchise. On reprend naturellement la même formule, passer du point A au point B en massacrant tous les ennemis qui se dressent devant vous. Comment ne pas aimer ce principe!

Joué sur PS4 Pro.

Les images de style dessins animés

Un beau remake dans l'ensemble

Prise en main facile

Le principe de nettoyage de l'arme blanche