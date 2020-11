Date de sortie : 17 septembre 2020

Type de jeu : combat- arcade

Développeur : Saber Interactive

Éditeur : 2K Games

Plateformes : Xbox One, PS4, Switch, Stadia et PC

Prix: 49.99$ CAD

Depuis quelques années, l’éditeur 2K Games nous propose un jeu de lutte qui frôle la simulation. Toutefois, avec l’arrivé de WWE 2K Battlegrounds, Saber Interactive et 2K Games vous invitent à plonger dans un univers plus arcade. Voici donc un titre, qui malheureusement manque beaucoup de contenu, mais malgré ce fait trouve le moyen de nous garder rivé devant nos écrans. On a eu du plaisir à y jouer avec les enfants, cependant il faut le consommer à très petite dose.

+ Le visuel ‘’cartoon’’

+ L’humour

+Plaisant avec les enfants

-Les contrôles

-On a l’impression de jouer à jeu mobile sur téléphone

-Met beaucoup, beaucoup l’accent sur les achats

-On s’ennuie rapidement