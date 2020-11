L’équipe d’Ubisoft Montréal a une bonne raison de se ‘’péter les bretelles ’’ puisque le jeu Assassin’s Creed Valhalla est devenu le plus gros lancement de l’histoire de la franchise Assassin’s Creed. Le studio a annoncé que les premières ventes du titre sont records. De plus, le titre reçoit de bonnes notes de la part des critiques .

« Nous sommes extrêmement touchés par l'accueil enthousiaste des joueurs et nous voulons les remercier pour leur soutien incroyable. Développer ce jeu dans les conditions sanitaires actuelles fut pour nos équipes un véritable tour de force et il est très gratifiant de voir les joueurs l'apprécier autant » déclare Julien Laferrière, producteur d'Assassin's Creed Valhalla. « Mais ce n'est que le début, car nous prévoyons beaucoup de nouveaux contenus pour le jeu qui permettront aux joueurs de poursuivre durablement leur voyage au cœur de l'époque viking. »

À ce jour dans Assassin's Creed Valhalla, les joueurs ont déjà parcouru plus de 4 millions de km, construit plus de 55 millions de bâtiments dans leur colonie, remporté plus de 3,5 millions de parties de dés Orlog ou encore gagné 1,8 millions de jeux à boire.

Développé par l'équipe d'Ubisoft Montréal2, Assassin's Creed Valhalla invite les joueurs à vivre l'épopée d'Eivor, un•e guerrier•e viking légendaire, chassé•e de Norvège par des guerres sans fin et des ressources en constante diminution au IXème siècle après J.-C. Les joueurs vont revivre le style de combat impitoyable des guerriers vikings grâce à la possibilité de manier deux armes simultanément au combat et découvrir de nouvelles fonctionnalités de gameplay qui incluront des raids, la construction puis l'extension de leur colonie et la possibilité de personnaliser les cheveux, les tatouages et bien plus encore. Les alliances politiques, les décisions pendant les combats et le choix des dialogues peuvent influencer le monde d'Assassin's Creed Valhalla. Les joueurs devront donc faire des choix judicieux pour protéger leur clan et leur avenir.

Assassin's Creed Valhalla est disponible sur Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, sur PC via l'Epic Games Store et l'Ubisoft Store, ainsi que sur Stadia, Amazon Luna et Ubisoft+, le service d'abonnement d'Ubisoft. Alors, avez-vous eu la chance de jouer à ce titre ?