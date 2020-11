C’est vendredi que vous pourrez plonger dans l’aventure d’Hyrule Warriors: Age of Calamity. Question de vous donner l’envie de vous y plonger, Nintendo et Koei Tecmo viennent de déployer la bande-annonce de lancement du titre qui se déroule 100 ans avant les événements de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Cette vidéo vous montrera les personnages qui parsèmeront votre aventure et vous pourrez même y voir la Divine Beasts. Bref, voici sans plus attendre la vidéo du jeu. Vivement vendredi pour pouvoir s’y plonger :