Voilà une nouvelle qui me fait plaisir: le retour de la franchise 007 en jeu vidéo! Et ce n'est pas n'importe quel studio qui s'occupe de cette nouvelle adaptation, puisqu'il s'agit de IO Interactive, le studio derrière les excellents jeux vidéo Hitman. D'ailleurs, Hitman 3 est toujours attendu pour janvier 2021 sur quasiment toutes les consoles existantes (les anciennes et nouvelles générations de consoles). Gageons que ce nouveau jeu vidéo 007 sera un jeu d'action/infiltration à la troisième personne. En attentant, on se contente du teaser ci-dessous: