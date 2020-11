Possédant actuellement un peu plus de 50 studios, Embracer Group (THQ) semble ne pas vouloir s'arrêter en si bon chemin et annonce l'acquisition de 11 nouveaux studios! Parmi ces nouvelles acquisitions, on retiendra principalement Flying Wild Hog, le studio à l'origine de la nouvelle trilogie Shadow Warrior, dont le troisième épisode est attendu en 2021. Les 10 autres studios sont beaucoup moins célèbres, mais voici la liste:

- Zen Studios

- Silent Games

- Coffee Stain North

- IUGO

- Purple Lamp Studio

- Mad Head Games

- 34BigThings

- Nimble Giant Entertainment

- Snapshot Games

- A Thinking Ape