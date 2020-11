Niantic déploie une mise à jour pour son jeu mobile Pokémon GO en réponse à la COVID-19 pour adapter le jeu à la distance sociale.

Ainsi on annonce une réduction de la distance de l'incubateur. De même, il sera possible des faire des échanges de plus loin. Votre Pokémon Buddy vous apportera désormais plus de cadeaux chaque jour, jusqu'à cinq cadeaux à la fois et jusqu'à trois fois par jour. L'efficacité du système pour attirer les Pokémons sera augmentée.

Ces bonus sont temporaires, mais ils resteront dans le jeu au minimum jusqu'en juin 2021.