Le Québec regorge de talents au niveau création de jeux vidéo et nous en avons encore une fois la preuve avec l'annonce de la création de Yellow Brick Games, un nouveau studio indépendant basé dans la ville de Québec

Dans le communiqué on nous précise que quatre gros noms sont associés au projet dont Mike Laidlaw, l'ex-directeur créatif de la série Dragon Age. Le studio compte également sur Thomas Giroux, Jeff Skalski et Frédéric St-Laurent B ayant travaillé sur des projets tels que Dragon Age, Mass Effect, Watch Dogs et Assassin’s Creed. L'équipe est pour le moment composée de 15 membres et est déjà au boulot pour son premier projet destiné au Xbox Series X/S et PS5.

« Nous voulons miser sur cette philosophie de « retour aux sources », centrée sur le plaisir de créer de nouvelles expériences de jeu dans un environnement plus flexible que peut offrir un studio indépendant. Et nous avons toutes les ressources à notre disposition pour y arriver », confirme Thomas Giroux.

On souhaite donc bonne chance à Yellow Brick Games que nous allons surveiller du coin de l'œil.

Frédéric St-Laurent B., Mike Laidlaw, Jeff Skalski et Thomas Giroux