Ubisoft a annoncé le lancement d’un nouveau programme qui se nomme Sixth Guardian. Ce dernier sera introduit dans le jeu Tom Clancy’s Rainbow Six Siege à compter de la saison 4 de l’année 5. Ainsi, les joueurs pourront mettre la main sur un lot spécial d’objets exclusifs, destinés à aider différentes organisations à but non lucratif. Les joueurs pourront donc accéder à ces lots tout en faisant des dons aux différentes œuvres.

« Pour lancer cette initiative, Ubisoft s'est associé à The AbleGamers Charity, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis qui vise à soutenir les joueurs et joueuses en situation de handicap en leur fournissant les outils dont ils ont besoin pour profiter pleinement de leurs expériences de jeu et en favorisant leur intégration dans l'industrie du jeu vidéo. À partir du lancement de la saison 4 de l'année 5, les joueurs et joueuses de Rainbow Six Siege pourront acheter un lot comprenant un uniforme, un skin d’arme, un pendentif et un casque. La totalité des recettes nettes, avec un minimum de 6 dollars américains par lot vendu, sera reversée à The AbleGamers Charity.

« Nous avons décidé de lancer le programme Sixth Guardian après avoir identifié une opportunité de mobiliser la communauté de Rainbow Six Siege autour de questions importantes », a déclaré Karen Lee, Lead Community Developer pour le jeu et créatrice du programme Sixth Guardian. « Nos joueurs et joueuses sont véritablement passionnés et nous voulions leur donner un moyen facile et efficace de soutenir des organisations formidables telles que AbleGamers ».

« AbleGamers est honoré de s'associer à Ubisoft pour soutenir les joueurs et joueuses en situation de handicap grâce à cette offre exceptionnelle dans le cadre du programme Sixth Guardian », a déclaré Steve Spohn, Director of Peer Support chez The AbleGamers Charity. « Avec plus de 46 millions de joueurs et joueuses en situation de handicap en Amérique et encore plus dans le monde, nous ne pourrions pas être plus heureux de voir les rangs de la communauté Rainbow Six rejoindre notre quête pour combattre l'isolement social et améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap en leur fournissant l'équipement et les connaissances nécessaires pour jouer dans ces mondes virtuels que nous aimons tant ». »

Le pack Doc Sixth Guardian sera disponible à l'achat dans Rainbow Six Siege dès le lancement de la saison 4 de l'année 5. Voici une belle initiative qui devrait inciter les joueurs à faire une bonne action, et ce, juste à temps pour la période des fêtes.