Traditionnellement, les joueurs PC étaient connus pour ne jouer qu'avec l'aide du clavier et de la souris. C'est la rapidité et la précision qui les motivaient généralement à rester fidèle à ce bon vieux mode de contrôle dans les jeux, mais voilà que les habitudes changent et plusieurs choisissent désormais la manette de jeux sur la plateforme Steam.

On remarque qu'en deux ans, le nombreux de joueurs sur manette a doublé. Naturellement des jeux sont plus populaires que d'autres à la manette que l'on pense aux jeux de skateboarding par exemple. Selon Steam, la qualité des manettes récentes n'est pas étrangère à ce changement alors que les manettes Xbox et PS4 fonctionne très bien sur PC.

Et vous? Jouez-vous avec une manette sur PC?