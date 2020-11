Si vous avez déjà essayé l'application Android/iOS Xbox Game Pass qui permet de jouer aux jeux Xbox via le xCloud sans console, alors vous savez que ça fonctionne très bien.

Il semble que Microsoft à de bien plus grandes ambitions en voulant porter dès 2021 l'application Xbox pour télévisions intelligentes permettant de transformer les télés en consoles via le xCloud. C'est Phil Spencer patron de la branche Xbox qui a lancé cette bombe lors d'une entrevue accordé à The Verge.

Il pourrait s'agir d'une énorme percée pour Microsoft qui possède via Xbox Live, une infrastructure extrêmement puissante.

Via: https://www.theverge.com/