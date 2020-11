On nous apprend que la fameuse carte Nuketown l'une des cartes multijoueurs les plus emblématiques de Call of Duty est désormais disponible pour tous les joueurs de CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR. Il s'agit d'une carte 6v6 rapide située dans un terrain d’essais nucléaires calqué sur un quartier américain. Mais attention puisque ce n'est pas la carte originale mais un site B désigné par cette fois par Nuketown ’84 alors qu'en 1954, le site avait été préparé pour «le grand test», mais une décision budgétaire de dernière minute du gouvernement a déclassé le site. Pendant 30 ans, ce Nuketown est resté en sommeil… jusqu’en 1984. Voici Nuketown 84...