Date de sortie : 30 octobre 2020

Type de jeu : Survie horreur

Développeur : Supermassive Games

Éditeur : Supermassive Games

Plateformes : Xbox One, PS4 et PC

Prix: 39.99$ CAD

Le premier jeu de cette anthologie, Man of Medan avait reçu une accueille mitigé, alors on pouvait se demander si Little Hope, le deuxième titre allait répondre aux attentes qu’avait su fixer Until Dawn. Certes, l’histoire proposée dans Little Hope est plus intéressante en partant alors qu’on est plongé dans une forêt ou d’étranges apparitions nous feront faire le saut. Eh bien, oui, Little Hope est supérieur à Man of Medan et voici pourquoi.

*Notez que dans la vidéo je dis que le jeu ne se joue pas en ligne, mais je me suis trompé, j’ai réussi à y jouer et l’aventure est intéressante, quoique pas autant que lorsqu’on y joue à plusieurs sur le divan.

+Les personnages attachant

+L’ambiance

+L’histoire digne d’un film d’horreur de série B

-Contrôle

-Quelques bogues de caméra