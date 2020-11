Quand les deux consoles next-gen de Microsoft ont été annoncé, on aurait souhaité que le stockage soit un peu plus gros, surtout sur la Xbox Series S, limitée à 512 Go. Après le premier démarrage, il ne reste que 350 Go disponibles.

Heureusement, il existe deux méthodes pour ajouter de l'espace de stockage aux consoles Series X/S. Naturellement le premier consiste à une genre de carte SSD à insérer à l'arrière de la console pour ajouter du coup 1 To. Mais il y a un mais, le prix est de 300 $ CAD pour 1 To, ce qui est très élevé. On peut donc en principe encore se tourner vers le disque dur externe USB 3.0 comme c'était le cas pour la Xbox One S et X.

Pour avoir essayer l'ajout d'un disque 2 To USB, ça fonctionne également sur le duo Series X/S mais malheureusement que pour les jeux non optimisés pour les Series X/S. Il vous faudra donc trier les jeux que vous voulez sur la mémoire interne et ceux plus vieux sur le disque externe. Si par contre vous remplacez le disque dur par un SSD, alors en principe vous devriez pouvoir installer les jeux optimisés, ça reste à voir. On s'en reparle...