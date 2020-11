Toujours attendu pour le 10 décembre prochain sur Xbox, PlayStation, et PC, Cyberpunk 2077 a droit à une vidéo de jouabilité mettant en scène la version PlayStation 4 Pro et la version rétro compatible PlayStation 5. Pour rappel, la véritable upgrade next-gen PS5 et Xbox Series X arrivera quelque part en 2021. On note toutefois que le jeu semble très bien s'en sortir sur PlayStation 4 Pro. Une bonne nouvelle pour tous les joueurs qui n'ont pas fait le saut à la nouvelle génération de consoles.