Sony Interactive Entertainment et Team 17 ont annoncé que le jeu Worms Rumble sera disponible sur PS4 et PS5 à compter du mois de décembre. Les joueurs qui possèdent l’une où l’autre des consoles de Sony vont pouvoir se plonger dans l’action de ce nouveau jeu mettent en vedette les petits vers de Team 17. Le plus beau c’est qu’ils n’auront rien à débourser, car le jeu sera gratuit pour le mois de décembre sur PlayStation Plus. En plus de s’entretuer sur PS4 et PS5, les joueurs pourront aussi affronter les joueurs sur Steam. Au total c’est 32 vers qui s’affronteront dans différents arénas, et ce, en utilisant différentes armes.

Les joueurs Steam peuvent encore précommander le jeu et recevoir l’ensemble ‘’new challenger qui comprend les éléments suivant : The ‘New Challenger’ Outfit; Worms Rumble beanie; Worms Rumble baseball bat skin; Purple Worm Skin; Worms Rumble Banner’’. Il y aura aussi deux ensemble additionnel soit:’’Action All-Stars Pack#’’ et ‘’ Legends Pack’’.

Worms Rumble Key Features:

• Real-time, frantic, 32-player action: Worms Rumble makes history as the first game in the series’ 25-year history to introduce real-time strategic combat and object destruction

• Get more targets with crossplay matchmaking: Whether on PlayStation 5, PlayStation 4, or PC players can battle against players from all other platforms

• Make your Worm its own: No Worms game would be complete without cosmetics and personalisation, ranging from outfits and hats to skins for your Worm and weapons they wield

• Lock and load your arsenal: Crates across the maps contain a host of weapons and items, including fan favourites like the Sheep Launcher, Holy Hand Grenade, and Grapple Gun.

Alors serez-vous du combat en décembre?