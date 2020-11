Vous faites parties des joueurs Xbox Series S et Xbox Series X qui attendez avec impatience la sortie du jeu d’horreur he Medium? Voici une nouvelle qui devrait vous intéresser. Le studio Blooper Team vient de poster une nouvelle vidéo de ce titre sur l’internet. Dans cette dernière, vous pourrez faire la connaissance d’un nouveau personnage. Ce personnage dont le nom sera révélé plus tard est basé sur l’acteur polonais Marcin Dorociński. Vous l’avez peut-être déjà vu dans la série Netflix The Queen’s Gambit. Lors de la sortie du jeu, vous allez découvrir ce qui unit Marianne et cet étrange personnage, qui peut être très brutal s’il le faut. Bref, vous allez découvrir tout ça à la sortie du titre le 28 janvier prochain. Rappelons que les membres du service Game Pass de Microsoft vont pouvoir y jouer gratuitement. Voici donc sans plus attendre cette vidéo :