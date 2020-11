Les joueurs PS4 vont pouvoir ajouter de nouveaux titres à leur collection pour le mois de décembre. En fait, les membres du service PS Plus vont pouvoir télécharger gratuitement les jeux Just Cause 4 et Rocket Arena. Ils pourront aussi faire l’acquisition du nouveau jeu de Team 17 mettant en vedette les petits vers, Worms Rumble. Ce titre sera téléchargeable autant pour la PS4 que pour la PS5, ce qui est une bonne nouvelle pour les nouveaux possesseurs de PS5. Ces titres seront disponibles à compter du 1er décembre, donc dès mardi prochain.

Rocket Arena est un jeu de tir en ligne d’Electronic Arts dans lequel des équipes de trois joueurs s’affrontent dans de multiples arénas.

Worms Rumble est le nouveau jeu de la franchise Worms, cette fois Team 17 a mis de côté l’aspect tactique de plusieurs vers et a opté pour une approche plus axée sur l’action. Les joueurs vont pouvoir s’affronter dans des arénas déjantés en comptant sur une panoplie d’armes loufoques. De plus, les joueurs vont pouvoir personnaliser leur personnage grâce à plusieurs items.

Alors quels jeux allez-vous télécharger en premier?