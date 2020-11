Lors du lancement de la console Xbox One à l'époque, Microsoft parlait de sa vision de passer immédiatement au numérique au détriment du physique. Vraisemblablement c'était trop tôt. Mais le temps a fait son œuvre et tranquillement, les amateurs on augmenté la proportion de jeux numériques dans leur bibliothèque.

La sortie prochaine de la grosse bombe de 2020 de CD Projekt Red prouve que cette fois le virage numérique est adopté par les joueurs qui ont précommandé dans une proportion dépassant les 50% le jeu Cyberpunk 2077 en version dématérialisée.

Naturellement, la situation de la pandémie peut avoir accéléré la migration du Blu-ray vers le numérique mais pour Piotr Nielubowicz de CD Projekt Red, la tendance fait en sorte que les revenus générés seront désormais plus forts en ligne que physique.

Et vous? Avez-vous abandonné les jeux au format disque?