Adapté par Panic Button, ceux-là même derrière les ports Nintendo Switch de DOOM 2016, Wolfenstein II: The New Colossus et Wolfenstein: Youngblood, on nous annonce la sortie numérique de Doom Eternal sur Nintendo Switch le 8 décembre.

Cette version Switch du populaire jeu de tir à la première personne utilise une option de contrôle qui utilise le gyroscope intégré du Joy-Con. L'option peut être utilisée en conjonction avec la visée traditionnelle à l'aide du stick analogique du contrôleur. Les joueurs peuvent également tester leurs compétences dans BATTLEMODE, une expérience multijoueur en ligne 2 contre 1. Un DOOM Slayer entièrement armé affronte deux démons contrôlés par les joueurs, se battant dans un match au meilleur des cinq rounds.