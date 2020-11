C'est aujourd'hui que Bethesda Softworks rend disponible la nouvelle mise à jour Aube d’Acier du jeu Fallout 76 pour les Xbox One, Playstation 4 et PC, ainsi que sur Xbox Series X, Xbox Series S et Playstation 5 via la rétrocompatibilité.

La Confrérie de l’Acier a planté son drapeau dans les Appalaches la semaine dernière avec Aube d’Acier, la nouvelle mise à jour de Fallout 76. Aube d’Acier, le premier chapitre de la série de quêtes de la Confrérie de l’Acier, propose des nouveaux NPC, des nouveaux lieux à visiter, des abris de C.AM.P. pour étendre les options de construction, des nouvelles armes et armures à gagner et bien plus encore.