Le célèbre jeu de stratégie Commandos 2 sera disponible ce vendredi 4 décembre sur Nintendo Switch. Vous pouvez dès maintenant le précommander sur la console de Nintendo Switch. Si vous le faites maintenant, vous allez pouvoir profiter d’un rabais de 10 %, et ce, jusqu’à lundi. Commandos 2 – HD Remaster est un hommage à ce classique de Pyro Studios. En plus de profiter d’un visuel en HD, le titre a été revampé afin de se jouer à merveille sur la console de Nintendo. Dans commandos 2- HD Remaster vous devrez pendre le contrôle de soldats alliés qui doivent s’aventurer dans les territoires ennemis afin d’accomplir les différentes missions. L’action se déroule lors de la deuxième Guerre-Mondial. C’est avec stratégie que vous devrez vaincre vos adversaires. Bref, voici l’occasion rêvée pour les amateurs de découvrir ou bien de redécouvrir ce jeu.

Features

• Experience the Commandos series in HD for the first time on Nintendo Switch™

• Every tutorial and campaign mission revamped with reworked controls and modernized UI

• Access authentic WWII vehicles, scenarios and weaponry such as tanks and bazookas

• 10 missions spanning 9 day/night environments, all with realistic weather effects

• Steal, climb and swim to accomplish missions within fully interactive environments

• Play as an eclectic cast of characters, including Green Beret, Sniper and Whiskey the dog

• Experiment with skills and approaches in challenging, against-the-odds style gameplay