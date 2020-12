Le NPD Group s'est intéressé via un sondage réalisé auprès de 5000 personnes, aux habitudes des Américains en période de Covd-19.

Plusieurs données intéressantes en ressortent dont les 79% de consommateurs américains qui ont affirmé avoir joué à un jeu vidéo au cours des six derniers mois, en hausse de 73% sur l'enquête précédente. Du même souffle on constate que le temps alloué aux jeux vidéo était en hausse de 26%

Ce qui surprend le plus de l'étude est que les gens âgés entre 45 et 54 ans ont alloué 59% de temps de jeu de plus et 76% plus d'argent qu'avant. La proportion des 55-64 ans a elle aussi augmenté avec 48% de plus de temps de jeu qu'avant la Covid-19.

Via: NPD