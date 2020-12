Les joueurs PS5 et Xbox Series X/S peuvent maintenant télécharger la version next-gens du jeu Rainbow Six Siege. Ils pourront ainsi profiter du titre en 120 FPS et en 4K. C’est à l’occasion du lancement de l’opération Neon Dawn qu’Ubisoft déploie les mises à jour pour permettre une expérience nouvelle génération, et ce, sans frais pour les joueurs qui possèdent déjà le jeu.

L’opération Neon Dawn marque la dernière saison de l’année 5 de Rainbow Six Siege et dans cet ensemble vous pourrez faire la connaissance de l’agent Aruni. De plus, ils pourront s’amuser dans la carte Gratte-Ciel qui a été refaite. Si vous ne possédez pas la passe-saison Year 5, vous devrez patienter jusqu’au 8 décembre avant de pouvoir utiliser Aruni. Ce n’est pas tout, la saison 4 de l’année 5 vous propose un nouveau Battle Pass qui sera disponible jusqu’au 22 février.

On vous rappelle également que depuis aujourd’hui, les joueurs ont la chance d’acheter un ensemble du programme Sixth Guardian, qui comprend un uniforme, un soin d’arme, un pendentif, ainsi qu’un équipement de tête pour Doc. Les profits de l’achat de cet ensemble iront à The AbleGamers Charity.

Bref, c’est une journée bien remplie pour les joueurs de Rainbow Six Siege.