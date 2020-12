Microsoft a annoncé que le 3 décembre prochain, jeu Control sera ajouté à la grande collection du Game Pass. Malheureusement pour les joueurs Xbox Series X/S, il s’agit de la version standard et non Ultimate puisque cette dernière n’est pas encore disponible. En plus de Control, les jeux Haven, Slime Rancher, Dragon Quest XI S, Call of the Sea et Monster Sanctuary seront ajoutés au Game Pass console. Voici donc la liste des titres qui vont pouvoir être jouer via Game Pass sur PC, Android et console :

Control (Android & Console) – 3 décembre

DOOM Eternal (PC) – 3 décembre

Haven (Console & PC) ID@Xbox – 3 décembre

Rage 2 (Android) – 3 décembre

Slime Rancher (Android & Console) ID@Xbox – 3 décembre

Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC) ID@Xbox – 3 décembre

Yes, Your Grace (Android, Console & PC) ID@Xbox – 3 décembre

Dragon Quest XI S : Les Combattants de la destinée – Édition ultime (Console & PC) – 4 décembre

Call of the Sea (Android, Console & PC) ID@Xbox – 8 décembre

Monster Sanctuary (Android & Console) ID@Xbox – 8 décembre

Starbound (PC) ID@Xbox – 8 décembre

Unto The End (Console & PC) ID@Xbox – 9 décembre

Assetto Corsa (Android & Console) – 10 décembre

Gang Beasts (Android & Console) ID@Xbox – 10 décembre

GreedFall (Android, Console & PC) – 10 décembre

Superhot: Mind Control Delete (Android & Console) ID@Xbox – 10 décembre

Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Android, Console & PC) ID@Xbox – 10 décembre

Plus de jeux disposant de contrôles tactiles

Dès le 3 décembre, les membres Ultimate pourront découvrir les jeux ci-dessous sur leurs appareils Android, dotés de nouveaux contrôles tactiles !

• Bloodstained: Ritual of the Night

• Golf With Your Friends

• Hyperdot

• Ikenfell

• Indivisible

• ScourgeBringer

• The Touryst

• Vambrace Cold Soul

Voici les jeux qui seront retirés du service Game Pass:

11 décembre

• eFootball PES 2020 (Console)

15 décembre

• Age of Wonders: Planetfall (Console & PC)

• Infinifactory (PC)

• Metro: Last Light Redux (PC)

• MudRunner (Console & PC)

• Naruto to Boruto: Shinobi Striker (Console)

• Pathologic 2 (Console & PC)

• The Turing Test (Console & PC)

• Ticket to Ride (Console & PC)

• Untitled Goose Game (Console)