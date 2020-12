Plus que 8 jours avant l'arrivée du messie. L'attente prendra fin exactement le 10 décembre prochain pour le jeux vidéo le plus attendu de l'année 2020. On s'en doutait, Cyberpunk 2077 aura bel et bien droit à son mode photo. Les développeurs semblent d'ailleurs en être fière, puisqu'ils nous ont concocté une vidéo pour nous montrer l'étendue des capacités d'édition du mode photo. Pour rappel, le jeu sera disponible sur toutes les plateformes existantes et aura droit à une mise-à-jour nouvelle génération quelque part en 2021!