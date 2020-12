Date de sortie : 13 novembre 2020

Série : Call of Duty

Développeurs : Treyarch, Raven Software, Beenox

Plateformes : Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Microsoft Windows

Modes : Solo, Multijoueur

En cette année 2020 difficile nous arrive un jeu de l'une des franchises les plus appréciées au monde Call of Duty, déjà rendu à un 17e volet. Cette fois il s'agit de Call of Duty: Black Ops Cold War, aventure qui se place directement entre Black Ops I et II. Pour l'occasion, plusieurs studios ont été affecté sur le projet dont Beenox ici au Québec. Voici ce que nous avons pensé du jeu.

Très amusant

Très précis encore une fois

Le cross-plateformes

Le mode zombies

Histoire bien racontée

Modes multijoueurs complets

Choix à faire dans l'histoire pour influencer la fin

Pas assez de cartes en mode multijoueurs

Pas assez optimisé Series X et PS5

Des boss un peu trop résistants

Environnements pas assez destructibles