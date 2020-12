DÉVELOPPEUR : Omega Force, Koei Tecmo

ÉDITEUR : Nintendo, Koei Tecmo

GENRE: Hack’n Slash

SORTIE: 20 novembre 2020

PLATEFORMES: Nintendo Switch

Lors de l’annonce de ce prélude à Breath of the Wild j’étais très intrigué. Bien que j’apprécie les jeux hack’n Slash de la franchie Dynasty Warriors j’avais plutôt été déçu par le dernier épisode de la série. Donc je me demandais comment un nouveau jeu pourrait être à la hauteur, surtout que le titre se déroulait dans l’univers de Zelda. Je me suis donc plongé dans le test de ce jeu et rapidement j’ai été envouté par ce dernier, qui a su remplir mes attentes. Voici donc notre test de Hyrule Warriors : Age of Calamity ou si vous préféré l’Ère du Fléau :

+Prise en main simple

+L’univers Breath of the Wild

+Le visuel

+La musique

+Rempli de surprise

+Durée de vie

-Répétitif comme tout bon jeu Hack’n Slash