La compagnie Midway que l'on connait pour notamment Mortal Kombat et NBA Jam, fait l'objet d'un documentaire sur les moments clés de l'entreprise. Produit par Josh Tsui, un ancien de Midway qui est d'ailleurs le visage de Liu Kang dans Mortal Kombat IV, le film est présenté sur les diverses plateformes vidéo à la demande tels que Amazon, iTunes, Vudu, Vimeo on Demand, Google Play, Xbox et PlayStation.

Les débuts de l'industrie du jeu vidéo étaient souvent une sorte de Far West, où tout semblait possible et aucune idée de jeu n'était trop scandaleuse! Dans Insert Coin, le nouveau documentaire du créateur et réalisateur Joshua Tsui, vous serez ramené dans le temps à cette époque, où un studio voyou - Midway Games - a créé hit après hit sous la direction Eugene Jarvis. Insert Coin examine les créateurs et leurs créations, y compris des jeux emblématiques de l'industrie comme Mortal Kombat et NBA Jam!