Plusieurs mois après la sortie de The Last of Us Part II, Naughty Dog et Sony nous offrent une nouvelle bande-annonce mettant l'accent sur le personnage d'Abby. Pour ceux qui n'ont pas encore joué au jeu et qui souhaitent vivre l'expérience, évitez de regarde la vidéo... On s'imagine que le jeu aura droit à une mise à jour PS5, mais on attend encore une confirmation officielle. Est-ce que vous seriez du genre à rejouer une deuxième fois au jeu avec une version améliorée PlayStation 5?