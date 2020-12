Bonne nouvelle pour les joueurs qui n'avaient pas eu la chance d'essayer le jeu Scott Pilgrim Vs. The World : The Game. Ubisoft a annoncé aujourd'hui que Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition sera disponible en janvier 2021. En fait, il faudra patienter jusqu'au 14 janvier avant de pouvoir se procurer le titre sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Stadia et PC. Bien sûr, les joueurs PS5 et Xbox Series X/S pourront y jouer via la rétrocompatibilité des consoles. Afin de célébrer le 10 anniversaire du titre, le jeu inclura les contenus téléchargeables Knives Chau et Wallace Wells.

''Dans cet univers riche qui offre un mélange de style, d'humour et de gameplay unique, les joueurs devront aider Scott Pilgrim à vaincre ses adversaires, dont la Ligue des Sept Ex Maléfiques, et se battre au nom de l'amour. Ils vont pouvoir redécouvrir le célèbre beat'em up arcade en 2D, inspiré de la série de bandes dessinées iconique et de son adaptation cinématographique d'Universal Pictures. Les joueurs pourront une nouvelle fois tomber amoureux des animations 8-bit de Paul Robertson, de la bande-son originale d'Anamanaguchi acclamée par la critique, et des cinématiques rétro de Bryan Lee O'Malley, créateur de la série de bandes dessinées Scott Pilgrim vs. The World.''

vous pourrez également faire équipe avec 3 amis en local ou en ligne pour combattre les ennemis, partager des points de santé et des pièces, ou encore se réanimer les uns les autres. Il sera aussi possible de s'affronter sur des mini-jeux « subspatiaux », lors de parties de balle au prisonnier, se défier au cours de battle royales épiques ou coopérer dans les modes Boss Rush et Survival Horror. Bref, vivement le 14 janvier. En attendant, vous pouvez toujours réécouter le film.