On s'en doutait un peu à cause du manque de communication autour du jeu et c'est maintenant officiel: le remake de Prince of Persia Les Sables du Temps n'arrivera pas courant janvier comme initialement prévu. Le jeu est repoussé au 18 mars 2021. Pour rappel, Prince of Persia Les Sables du Temps débarquera sur PC, Xbox One, et PS4.