C'est le 10 décembre, soit ce jeudi, que le jeu Cyberpunk 2077 sera enfin disponible. Afin de vous titiller encore une autre fois avant la fin de la très longue attente, CD Project Red vous offre une jolie vidéo de lancement du titre. Vous pourrez donc vous laisser bercer par cette dernière. Cette vidéo vous montre les liens d'amitié, les dangers et le chemin que vous devrez traverser afin de devenir une légende.

Cyberpunk 2077 sera disponible le 10 décembre sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Stadia. Les versions PS5 et Xbox Series X/S seront accessible en 2021.