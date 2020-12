On ne l'attendait plus, mais voilà que Persona 5 Strikers refait parler de lui. Ce spin-off de Persona 5 à la sauce musou (comme le récent Hyrule Warriors: Age of Calamity) sera disponible dès le 23 février 2021 sur PlayStation 4, Nintendo Switch, et PC. La bande-annonce donne l'eau à la bouche et permettra à ceux qui n'aiment pas les RPG de découvrir l'univers fort attachant de Persona 5 dans un genre plus orienté vers l'action.