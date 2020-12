Je ne compte plus le nombre d'heures que j'ai passé à jouer à Destiny 2 sur Xbox One et Xbox One X. Autant j'adore ce jeu, autant les temps de chargement ont fini par m'en éloigner. Imaginons juste à avoir à retourner à la Tour pour décrypter un engramme après une partie, pour ensuite retourner dans une partie, cette manœuvre était interminable. Nous devions regarder notre petit vaisseau flotter dans l'espace pendant de longues minutes.

Avec la mise à jour 3.01 du 9 décembre, l'expérience de Destiny 2 est désormais similaire à celle du PC. Le gros changement est que le jeu se déroule en 4K à 60 ips sur Xbox Series X et PS5. Ensuite, les textures sont nettement plus détaillées et les effets de lumière plus abondants mais surtout, on peut enfin profiter de temps de chargement très courts. Joindre une partie est rapide et se déplacer sur la carte est également rapide. Notez que la mise à jour corrige aussi plusieurs bogues en plus de peaufiner certains menus.

Je suis retourné dans Destiny 2 que je redécouvre avec cette mise à jour. Tentez le coup, vous ne serez pas déçus!