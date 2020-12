Voici les nouveaux téléchargements sur le Nintendo eShop de la Switch.

PixelJunk Eden 2 - Imaginé par Baiyon, directeur créatif et compositeur d'hypnotique paysage sonore pour des jeux primés tels que: Pixeljunk Eden et Eden Obscura, vient Eden 2, une exploration de la vie, de couleurs et de collaboration, alors que les Grimps peignent le monde de lumieres.

DOOM Eternal - Développé par id Software et Panic Button, DOOM Eternal est la suite directe du jeu de combat à la première personne primé DOOM. Les armées de l’enfer ont envahi la Terre. Devenez le tueur dans une campagne épique en solo pour conquérir des démons de toutes dimensions et arrêter la destruction finale de l'humanité.

Puyo Puyo Tetris 2 - La série de jeux de puzzle bien-aimée du Japon Puyo Puyo et la franchise de jeux Tetris de renommée mondiale se sont de nouveau associés pour offrir encore plus de plaisir à Puyo-popping et Tetrimino-clearing dans Puyo Puyo Tetris 2. Jouez à Puyo Puyo et Tetris traditionnels, ou mélangez-les pour améliorer votre jeu. Hors ligne ou en ligne, les joueurs peuvent profiter de l'aventure solo, de la compétition sur canapé et des matchs classés en ligne.

Également disponible: