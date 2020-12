Les joueurs console vont pouvoir ajouter de l'aventure et de l'horreur dans leur parc d'attraction du jeu Planet Coaster : Console Edition. C'est avec l'ajout ''Spooky & Adventure Bundle'' que vous pourrez modeler davantage votre parc d'amusement à votre image. En fait, l'ajout Ghoster vous permettra d'ajouter de nouvelles attractions terrifiantes pour vos invités. Les manèges The Huntsman et The Hoax seront accessibles dans vos menus.

Si vous êtes plus du type aventure, vous pourrez compter sur l'ajout Adventure Pack afin d'offrir un paysage de jungle à vos clients. Que ce soit un tour de bateau, une mine remplie D'or, bref vous allez assurément trouver une attraction pour personnaliser votre parc.

The Spooky & Adventure Bundle sont maintenant disponibles pour le jeu Planet Coaster: Console Edition, sur Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 etPS5.Rappelons que Planet Coaster est offert gratuitement sur le Game Pass.