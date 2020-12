Anthem n'a peut-être pas été très apprécié des joueurs, mais BioWare compte bien se racheter sur la nouvelle génération de consoles avec un retour des franchises Dragon Age et Mass Effect. Le studio a profité des GameAwards 2020 pour offrir de jolies teasers en images de synthèse de ces deux nouveaux projets. Pas grand chose à se mettre sous la dent, même si l'ambiance des titres respectifs est respectée. On espère avoir plus d'informations au prochain EA Play Live qui aura lieu ce printemps.